Eddie Vedder pubblica il nuovo EP "Matter Of Time" e aggiunge quattro nuove tracce (tra cui una cover di Springsteen). Ascoltalo qui

Eddie Vedder, il grande frontman dei Pearl Jam, ha pubblicato il giorno di Natale il suo nuovo EP solista dal titolo Matter OF Time. A differenza di quanto comunicato dal rocker nelle scorse settimane, il nuovo lavoro include più tracce, nello specifico sei brani registrati durante il 2020, inclusa una cover di Growin' Up di Bruce Springsteen.

Oltre al brano di Springsteen Eddie Vedder ha incluso nel nuovo lavoro alcune versioni registrate durante le sessioni Acoustic at Home, tra cui Just Breathe, Porch e Future Days dei Pearl Jam.

La tracklist di Matter OF Time:

1. ‘Matter of Time’

2. ‘Say Hi’

3. ‘Just Breathe (acoustic at home)’

4. ‘Future Days (acoustic at home)’

5. ‘Growin’ Up (acoustic at home)’

6. ‘Porch (acoustic at home)’

ASCOLTA QUI IL NUOVO EP DI EDDIE VEDDER: