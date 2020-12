Michael Stipe: “Realizzerò il mio nuovo album completamente da solo, anche se non so suonare uno strumento!"

In passato, come frontman dei R.E.M. è riuscito a regalare al pubblico brani indimenticabili e carichi di emozione. Adesso Michael Stipe sta attraversando una nuova fase della sua carriera: il frontman ha deciso di sfidare sé stesso e di realizzare il suo nuovo album solo con le sue forze, senza l’aiuto di nessuno.

In passato il cantante era solito scrivere solo i testi delle canzoni, mentre gli altri componenti dei R.E.M. si occupavano della musica. Per il suo nuovo disco solista, invece, Stipe ha deciso di non chiedere aiuto a nessun musicista e di comporre da solo anche le melodie dei suoi nuovi brani. “Al momento ho 18 canzoni sulle quali sto lavorando – ha dichiarato ad Uncut – alcune sono più complete di altre, alcune hanno il testo, altre no”.

Michael Stipe ha deciso di prendersi il suo tempo e di lavorare con calma a questi nuovi pezzi: “Ho alzato delle barricate sul mio cammino decidendo di comporre da solo gran parte di questa nuova musica – ha spiegato – non ho mai composto musica prima d’ora e questo significa che provengo da un punto di vista completamente differente rispetto a ciò che facevo con i R.E.M. Sto componendo cose per le quali non ho alcuna esperienza. Ma è proprio questo che mi entusiasma. Non so suonare uno strumento e questo rende il processo compositivo ancora più elettrizzante per me – ha continuato – perché io non so cosa sto facendo davvero e non ho paura dei suoni stupidi. Giocare con i sintetizzatori per me è un modo facile per creare”.

Michael Stipe adesso è interessato solo dare libero sfogo alla sua creatività, senza preoccuparsi di ciò che penseranno gli altri: “Voglio qualcosa che mi faccia sentire che sto vivendo davvero il momento – ha spiegato - all’età di 60 anni non voglio fare le cose facili. Posso fare quel che c***o mi pare, in sostanza. Sono a un punto della vita in cui non devo compiacere nessuno, se non me stesso”. Difficile dare torto al cantante; non resta che attendere per scoprire cosa uscirà fuori da questa sua sfida con sé stesso.