La chitarra elettrica assemblata con 5000 chicchi di caffè! Guarda il video della realizzazione

Lo youtuber Burls Art ha realizzato un esperimento davvero singolare e dal risultato stupefacente: la costruzione di una chitarra Sembra incredibile ma esteticamente è un vero gioiello per eleganza e colori.

In uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube, l'artigiano ha mostrato le fasi di costruzione e assemblaggio dello strumento, utilizzando circa 5.000 chicchi di caffè all'interno di una resina plastica, poi modellata sulla forma di una storica Gibson Explorer. Tagliando i vari segmenti del composto, e lucidando i lati della chitarra, il risultato è davvero sorprendente sia per l'occhio che (immaginiamo) per il profumo emanato dallo strumento.

La chitarra è stata realizzata per una piccola torrefazione chiamata Copper Coffee, gestita da un amico dello youtuber Burls Art, che gli ha fornito i chicchi di caffè utili per la costruzione.

Secondo Burls Art, la chitarra finita emana effettivamente un aroma molto gradevole, questo è uno dei motivi principali per cui ha scelto di non sigillarla con un ulteriore strato di vernice: "Una cosa che sono sicuro che molti di voi si staranno chiedendo è perché non ho rivestito la parte superiore e inferiore della chitarra per dargli una finitura perfetta. Ci ho pensato, ma non capita tutti i giorni di costruire una chitarra che profuma così tanto!"