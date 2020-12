Led Zeppelin, la storia di come nacque il nome della band di Jimmy Page e Robert Plant

Quando i Led Zeppelin si sono formati, Jimmy Page aveva già una certa esperienza come chitarrista alle spalle perché aveva lavorato con gli Yardbirds, oltre che con il polistrumentista John Paul Jones, con il quale aveva deciso di collaborare, appunto, per un nuovo progetto, quello che poi portò alla nascita della leggendaria band. Nell’agosto del 1968, Page invitò Robert Plant e John Bonham a unirsi alla sua band, i New Yardbirds, per un tour in Scandinavia che era in programma per il settembre di quello stesso anno. Fu così che i Led Zeppelin iniziarono a prendere forma.

Del nome della band, però, si iniziò a parlare più tardi, verso la fine di quell’anno: l’idea fu partorita dal batterista degli Who, Keith Moon, ben noto per il suo grande senso dell’umorismo. In quel periodo, Jimmy Page decise di creare un nuovo supergruppo con Moon, Jeff Beck e il bassista degli Who, John Entwistle. Il batterista notò che il progetto sarebbe precipitato “come una mongolfiera”. Al contrario, Page e la sua band in seguito ebbero un grande successo e così il chitarrista decise di utilizzare la parola “zeppelin” che vuol dire “dirigibile”, ossia il più grande pallone volante del mondo.

“Si tratta di un nome che Keith Moon aveva menzionato in passato – ha raccontato Page a Ultimate Guitar molti anni dopo – disse ‘Non sarebbe divertente chiamare una band Led Zeppelin?’. Così gli chiesi se avremmo potuto utilizzare quel nome perché io avrei fatto parte di questa band con lui, così come Jeff Beck. Quando andammo a suonare in Scandinavia, in realtà, ci esibimmo come New Yardbirds, era come una sorta di mantello per l’invisibilità. Anche nelle nostre prime registrazioni utilizzammo questo nome perché non volevo che qualcuno scoprisse il vero nome della band fino alla sua rivelazione ufficiale”.

Esistono anche altre teorie sull’origine del nome dei Led Zeppelin: secondo qualcuno, in realtà, a partorire l’idea fu il bassista John Entwistle, secondo qualcun altro fu, invece, Chris Dreja, un precedente componente degli Yardbirds. Comunque siano andate le cose, da quell’idea nacque una delle più grandi rock band della storia e quel nome è e sarà sempre una leggenda.