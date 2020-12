Queen, come iniziò e finì la relazione tra Freddie Mercury e Mary Austin? Non come raccontato in Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury, il leggendario leader dei Queen, durante la sua vita ha avuto moltissimi incontri intimi, relazioni e storie dovute alle sue passioni e al suo stile di vita, ma una delle sue relazioni più durature e importanti è stata con una donna: Mary Austin. Secondo un'intervista rilasciata dalla donna nel 2013 al Daily Mail, la coppia si incontrò per la prima volta nel 1969 nella boutique inglese Biba (e non nel 1970 ad un concerto degli Smile come mostrato dal film Bohemian Rhapsody). Lei aveva 19 anni e lui 24 e non era ancora una delle più grandi star del rock che anni dopo sarebbe diventato con i Queen. I due iniziarono immediatamente una relazione e Freddie chiese a Mary di sposarlo nel 1973.

Nel biopic del 2018 diretto dal regista Bryan Singer, la proposta di matrimonio di Freddie viene inscenata con la consegna tra le mani di Mary Austin di uno sfarzoso anello con un diamante. Ma, come dichiarato dalla donna, le cose non andarono nella stessa maniera: "Freddie mi regalò una grande scatola il giorno di Natale. Dentro c'era un'altra scatola, poi un'altra e così via. Era uno dei suoi giochi preferiti". L'ultima scatola conteneva un piccolo anello di giada e Austin accettò la sua proposta.

Tuttavia, il loro matrimonio non ebbe mai luogo. Mary trovò addirittura un abito da sposa antico in vendita e chiese a Freddie se era ora che anche lui ne comprasse uno per il loro matrimonio: ma il leader dei Queen rispose di no. Mary rimase delusa: "avevo la sensazione che non sarebbe accaduto". Freddie iniziò a stare fuori di casa fino a tarda notte e la donna sospettò che frequentasse un'altra donna, ma in realtà Mercury aveva iniziato a vedere diversi uomini. Quando alla fine confessò a Mary Austin la sua bisessualità, lei ha rispose: "No Freddie, non penso che tu sia bisessuale. Penso che tu sia gay", uno scambio che correttamente appare anche in Bohemian Rhapsody.

Nel film sembra che la relazione si interrompa in quell'istante ma in realtà i due continuarono a vivere insieme ancora per diversi anni, fino a quando Mary non decise che era arrivato il momento di allontanarsi fisicamente da Freddie: il leader dei Queen le comprò un appartamento del valore di 400.000 sterline. Il film Bohemian Rhapsody ha descritto la loro rottura come repentina, immediata e senza possibilità di ritorno. Ma in realtà la coppia continuò una vita sociale quasi normale, organizzando cene tra di loro e addirittura ospitando Freddie e il suo fidanzato.

Durante un'intervista del 1985 al New York Post Mercury dichiarò: "Tutti i miei amanti mi hanno sempre chiesto perché non potevano sostituire Mary, ma per me è semplicemente impossibile... Per me lei è sempre stata la mia moglie di fatto. Per me è come un matrimonio. Crediamo l'uno nell'altra, questo mi basta".

Quando nel 1991 Mercury morì di polmonite bronchiale causata dalle complicazioni dell'AIDS, aveva una relazione con il parrucchiere Jim Hutton da circa sette anni. Mercury però lasciò a Mary Austin la maggior parte delle sua proprietà (del valore stimato di circa 100 milioni di dollari) e la sua leggendaria villa di 28 stanze a Londra chiamata Garden Lodge.