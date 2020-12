AC/DC, Angus Young: "ecco qual è la canzone della band che mi pento di aver scritto”

In una nuova intervista per Vulture, Angus Young ha confessato di essersi pentito di aver pubblicato una canzone del passato. Si tratta di Love Song, brano che fa parte dell’album di debutto della band australiana, High Voltage, pubblicato nel 1975. La canzone è poi stata inserita anche in Backtracks, il cofanetto pubblicato nel 2009.

Love Song fu pubblicata come primo singolo estratto dal disco e oggi il chitarrista si chiede come abbiano fatto a scegliere proprio questa canzone per presentarsi al pubblico. “Per il nostro primo album, High Voltage, realizzammo una canzone d’amore intitolata, per l’appunto, Love Song – ha raccontato Angus – è la canzone di cui mi pento di più. Questo pezzo era molto diverso rispetto agli altri del nostro repertorio. Non so se stessimo cercando di fare la parodia delle canzoni d’amore del tempo perché fu Bon Scott a scrivere il testo. Non ricordo nemmeno le parole di questa canzone. Tuttavia, ricordo bene questo brano perché il tipo che lavorava per noi nella nostra etichetta discografica ci disse che questo era il tipo di musica che andava per la maggiore nelle radio locali, una musica molto soft. Lui pensava che avremmo dovuto pubblicare questa canzone perché probabilmente avrebbe ottenuto un bel po’ di passaggi in radio. Io ricordo che pensai ‘Chi mai potrebbe pensare di voler pubblicare un brano simile?’”.

Nonostante Angus Young non fosse molto contento della scelta, alla fine Love Song fu pubblicata come stabilito: “Siamo stati molto fortunati alla fine – ha spiegato – perché tutte le radio che ci avevano ascoltato dal vivo sapevano bene questo pezzo non rappresentava ciò che noi eravamo davvero. Per questo stesso motivo, le varie stazioni iniziarono a passare l’altra canzone del disco, che era una cover di un famoso brano blues intitolato Baby, Please Don’t Go. In pratica raggiungemmo il successo con un B-side. E questa fu l’unica grazia che ricevemmo da quella canzone”.

Love Song non era certo la canzone che definiva lo stile degli AC/DC e ben presto se ne accorsero tutti: nonostante quello che, secondo Angus Young, fu un passo falso, la band australiana divenne famosa in tutto il mondo. Da allora sono passati molti anni e i musicisti hanno collezionato solo grandi successi. La band non ha alcuna intenzione di fermarsi e infatti ha da poco pubblicato un nuovo album, Power Up, che sta già conquistando le vette di tutte le classifiche