Bruce Springsteen ricorda di quando ascoltò Born To Run per la prima volta: “Avrei voluto gettare il disco in piscina”

Il 25 agosto del 1975 Bruce Springsteen pubblicò Born To Run, il terzo album della sua carriera. Oggi, a distanza di 45 anni, il Boss è tornato a parlare di quel disco in un’intervista con Jimmy Fallon per il programma The Tonight Show.

Il musicista ha ricordato le fasi della lavorazione dell’album, raccontando in particolar modo la sua reazione quando ebbe tra le mani l’opera finita e soprattutto quando la ascoltò per intero per la prima volta. Il conduttore ha ironizzato sul fatto che forse l’artwork non lo avesse soddisfatto molto e che magari avrebbe voluto gettarlo via in una piscina dopo averlo visto per la prima volta. “Avrei gettato in piscina proprio il disco, il che è diverso – ha commentato Bruce – all’inizio non sei abituato a riascoltare la tua voce, anche dopo aver realizzato due o tre dischi. Non riuscivo proprio ad abituarmi al suono della mia voce e a volte mi sembrava davvero terribile. Finisci con il fare tutte quelle scelte con le quali alla fine non ti senti a tuo agio. Ho registrato Born To Run quando avevo solo 24 anni, capite cosa intendo?”.

Il Boss in seguito ha raccontato che per questo disco Jimmy Iovine aveva lavorato con lui come tecnico del suono: fu proprio lui a portargli il master definitivo dell’album a Richmond, in Virginia. I due trovarono un giradischi in un negozio di musica della zona e fu proprio lì che ascoltarono per la prima volta il disco finito per intero. “Eravamo nel retro del negozio ad ascoltare il master di Born To Run – ha raccontato – Jimmy cercava di convincermi ‘Va bene, possiamo pubblicarlo’. Io risposi ‘No, dovremmo buttarlo nella piscina dell’hotel’. Ad ogni modo, alla fine lo pubblicammo e ha funzionato piuttosto bene”. In effetti, Born To Run è diventato ben preso uno degli album di maggior successo del Boss e anche oggi è ancora molto amato dai fan.