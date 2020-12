Pearl Jam, ecco a quanto ammonta il patrimonio di Eddie Vedder

Eddie Vedder ha ormai alle spalle una carriera trentennale, durante i quali ha collezionato tanti grandi successi, sia con i Pearl Jam che con i suoi lavori da solista. Il frontman si è esibito sui palchi più importanti del mondo e può contare sul sostegno di milioni di fan.

Oggi sicuramente Vedder è anche uno dei cantanti più ricchi del momento: secondo il sito celebritynetworth.com, il patrimonio del musicista è di circa 100 milioni di dollari, ossia più di 80 milioni di euro.

Di recente i Pearl Jam hanno dato il permesso affinché una loro canzone venisse utilizzata nella colonna sonora di un videogame: si tratta di Future Days, brano contenuto nell’album Lightning Bolt del 2013, canzone che accompagnerà la storia dei protagonisti di The Last Of Us II, gioco in uscita il prossimo anno. Questa collaborazione di certo frutterà a Eddie Vedder altri notevoli guadagni, considerando che si tratta di un videogioco molto famoso.

I Pearl Jam al momento sono fermi, in attesa di poter tornare in tour non appena l’emergenza sanitaria sarà finita. Il 27 marzo scorso la band ha pubblicato il suo ultimo album, l’undicesimo della loro carriera, Gigaton. Eddie Vedder, invece, ha all’attivo due album da solista, ossia quello della colonna sonora del film Into The Wild del 2007 e il disco Ukulele Songs del 2011.