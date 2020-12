Eddie Van Halen, il leggendario chitarrista è tra i personaggi più ricercati su Google nel 2020

La morte di Eddie Van Halen lo scorso 6 ottobre ha sconvolto il mondo della musica. La vicenda ha avuto un forte impatto su tutti i suoi fan e non c’è da stupirsi, dunque, se il nome del leggendario chitarrista sia finito nella classifica delle parole più ricercate su Google nel 2020.

Come ogni anno, il gigante dei motori di ricerca ha stilato degli elenchi tematici per analizzare quali sono stati gli argomenti di maggiore interesse durante questi ultimi 12 mesi. Il nome del chitarrista figura in più di una classifica.

In quella relativa ai personaggi scomparsi nel 2020, il nome di Eddie Van Halen si è classificato sesto, dopo Kobe Bryant, Naya Rivera, Chadwick Boseman, George Floyd e Ruth Bader Ginsberg. Dopo di lui, invece, si sono posizionati King Von, Kelly Preston, Pop Smoke e Ahmaud Arbery. L’ex star della NBA, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero, risulta inoltre terzo nella classifica generale di tutte le ricerche su Google, dopo gli aggiornamenti sulle elezioni americane e il Coronavirus. Anche nella classifica dei musicisti più ricercati sul noto motore di ricerca Eddie Van Halen si è classificato sesto, dopo alcuni artisti della scena musicale pop come Shakira, August Alsina, Adele, Doja Cat e Grimes.

Al di là di questi dati, l’impatto che Eddie Van Halen ha avuto sul mondo della musica oltre qualsiasi tipo di misurazione: il suo innovativo modo di suonare ha aperto una nuova fase nella storia del rock e ha ispirato molte generazioni di chitarristi che sono venute dopo di lui. Ecco perché il ricordo di questo incredibile artista, entrato nella Rock And Roll Hall Of Fame nel 2007, resterà sempre vivo e continuerà a essere un punto di riferimento per tutti i musicisti.