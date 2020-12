Jon Bon Jovi ha pubblicato un disco con canzoni natalizie come regalo per tutti i fan. Ascoltalo qui

Dopo aver trasmesso in streaming gratuitamente per tutti i fan il concerto On A Night Like This - Bon Jovi 2020, visto da più di un milione di utenti in tutto il mondo, Jon Bon Jovi ha deciso di fare un nuovo regalo a tutti i suoi follower pubblicando in streaming un EP natalizio contenenti le sue versioni di tre canzoni che hanno fatto la storia delle feste di tutti i rocker: Christmas All Over Again di Tom Petty, If I Get Home On Christmas Day di Elvis Presley e Fairytale Of New York dei The Pogues.

Registrato durante l'autunno in vista del Natale 2020, le tre canzoni che accompagnano l'album possono essere ascoltate sui principali servizi di streaming online.

Invece i membri del fanclub "The JBJ Experience" potranno vedere online anche i videoclip registrati dal rocker del New jersey per accompagnare l'uscita dei brani oltre ad alcuni outtakes e contenuti inediti.

An early gift from me to you. A Jon Bon Jovi Christmas — streaming everywhere. Happy holidays, I hope you enjoy it.https://t.co/JffarqrFor pic.twitter.com/MdzgGYq07a — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) December 7, 2020

Ascoltali qui: