The Smashing Pumpkins, Billy Corgan: “I media mi hanno sempre dipinto come un folle e un tiranno”

Gli Smashing Pumpkins hanno appena pubblicato il loro nuovo album doppio, Cyr. Per l’occasione, Billy Corgan sta rilasciando diverse interviste e nell’ultima, rilasciata a Tom Power di CBC Radio One, ha parlato anche del suo rapporto con i fan, con i quali interagisce molto ad esempio su Instagram, cosa che in molti non si sarebbero mai aspettati.

Secondo il musicista, questo è dovuto all’immagine che è stata sempre sempre data di lui: “In parole povere, sono sempre stato dipinto dai media in un certo modo – ha detto – così negli anni mi sono sentito dire tante volte ‘Wow! Non se la persona descritta negli articoli che ho letto’. Sono stato dipinto come un folle, un matto, un tiranno e molte altre cose. Questi sono forse aspetti del mio carattere? Potrei dire di sì. Ma se fossi stato pazzo, non penso avrei potuto essere un artista di successo per 30 anni. Ho letto certe cose negli articoli acchiappa-clic e in cose simili. Ho scoperto tutto questo creando un mio personale mezzo di comunicazione per parlare a quelle persone che mi sostengono ogni giorno. Loro sono diventate furtivamente parte della storia, correggendola e creando una narrazione, perché noi viviamo in un mondo di narrazioni. Basta dare un’occhiata alla sfera politica per capire come le storie siano incredibilmente importanti per determinare le scelte delle persone. Creando una narrazione positiva di me stesso insieme alle persone che mi sostengono davvero ogni giorno, noi possiamo davvero raccontare una storia diversa”.

“Sono cresciuto in un’epoca in cui dovevi parlare con il New York Times, dovevi parlare con Spin o con cose simili – ha proseguito – e se ti colpivano dovevi accettarlo, perché avevi bisogno che questa gente dicesse al pubblico che stavi per pubblicare un nuovo disco. Adesso, invece, viviamo in un’epoca in cui non hai più bisogno di questa gente e le regole che governano il coinvolgimento del pubblico stanno cambiando. Per questo motivo, penso che creando un mio proprio canale per comunicare direttamente mostrandomi con le imperfezioni che, di fatto, ho anche io (perché posso essere meschino e sciocco in parti uguali), le persone alla fine arriveranno a una conclusione sulla persona che sono e ci arriveranno sia nel caso in cui vogliano sostenere la mia causa, sia nel caso contrario. Non funziona sempre – ha sottolineato – direi che funziona solo otto volte su dieci. Ma quando funziona, penso sia un grosso vantaggio per ciò che stiamo cercando di realizzare”.

In sostanza, Billy Corgan è convinto che comunicare direttamente con i propri fan attraverso i social possa aiutare la band a restituire al pubblico un’immagine più autentica di sé, senza il filtro dei media: “Qui si parla di business musicale – ha detto ancora il frontman – noi portiamo avanti un business musicale. Noi non facciamo teatro e non abbiamo un giro d’affari legato al clickbait. Noi facciamo musica. Componiamo canzoni, produciamo i nostri dischi e facciamo concerti. Finché la gente sosterrà tutto questo, noi dobbiamo andare avanti. È tutto ciò che abbiamo sempre desiderato”.

Il nuovo lavoro degli Smashing Pumpkins, Cyr, è stato pubblicato il 27 novembre, anticipato dall’omonimo singolo e dal brano The Colour Of Love, e sta già riscuotendo un enorme successo. Ciò dimostra che l’iconica band ha ancora un grande seguito, dopo tanti anni di carriera.