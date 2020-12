Paul McCartney parla del suo patrimonio e il rapporto con i soldi: “La cosa più bella che puoi fare con il denaro? Aiutare gli altri”

Come tutti gli artisti di fama mondiale, anche Paul McCartney ha dovuto imparare a confrontarsi con il successo e con i grandi guadagni derivati dal suo lavoro. Il musicista compare sempre nella classifica degli artisti più ricchi del mondo, considerando che il suo patrimonio ammonta a più di un miliardo di dollari e che, solo negli ultimi due anni, ha guadagnato circa 68 milioni.

In una nuova intervista per il New York Times Magazine, il musicista ha spiegato che con il tempo il suo approccio alla gestione dei soldi si è modificato: “È ovviamente cambiato – ha detto – ciò che è rimasto uguale è il punto centrale della questione. Quando vivevo a Liverpool da bambino, ero solito ascoltare le conversazioni delle persone. Ricordo due donne che parlavano di denaro ‘Ah, io e mio marito litighiamo sempre a proposito dei soldi’. Ricordo che pensai molto consapevolmente ‘Ok, risolverò questo problema. Proverò a trovare i soldi’. Questa considerazione mi indirizzò verso il pensiero ‘Non facciamoci troppi problemi per i soldi’”.

“Non avere troppi soldi significava che quando in casa arrivava qualcosa, era importante – ha proseguito – era importante anche quando veniva consegnata la mia rivista settimanale. Oppure quando arrivava la lettera del mio amico di penna, Rodrigo, che viveva in Spagna. Quando arrivava la sua lettera era un grande evento. Quando con i fumetti davano dei gadget in omaggio, io li collezionavo tutti. Qualcuno potrebbe dire che si tratta dell’istinto ad accumulare le cose, ma il fatto di non avere avuto nulla da bambino è qualcosa che è rimasto con me per quanto riguarda i soldi. Lo sapete, sono un po’ pazzo. Mia moglie Nancy, invece, non lo è. Lei sa che ci si può sbarazzare delle cose di cui non si ha bisogno”.

Paul McCartney, in realtà, è molto razionale quando si tratta di spendere soldi, non compra ciò che non serve solo per accumulare oggetti come si potrebbe pensare. Lui si considera un “conservatore di oggetti” e si preoccupa di riutilizzarli: “Se vado da qualche parte e metto tutto ciò che compro dentro una busta, poi terrò anche la busta – ha spiegato – la mia logica mi porta a pensare che potrei aver bisogno di quella busta per metterci dentro i panini il giorno dopo. Nancy, invece, direbbe ‘Prenderemo un’altra busta’”.

Per il musicista il suo comportamento è dettato dunque solo dalla propensione alla conservazione; in ogni caso, per lui avere i soldi significa poter fare qualcosa per le persone che ama ed è questo ciò che conta di più nella sua vita. “Una delle cose più importanti a proposito del denaro è ciò che puoi fare grazie ai soldi – ha detto – se la mia famiglia o i miei amici hanno un problema di salute, io posso dire ‘Ti aiuterò’. La cosa più bella dell’avere i soldi è poter aiutare gli altri”. L’ex dei Beatles, insomma, con queste parole dimostra di non essere avido e di aver compreso che i soldi non rendono felici se non quando si possono realizzare cose importanti, utilizzandoli ad esempio per le persone che amiamo.