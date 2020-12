Black Dog, 5 cose che (forse) non conosci sul leggendario singolo dei Led Zeppelin

Il 2 dicembre 1971 i Led Zeppelin pubblicavano il singolo Black Dog, traccia d'apertura di uno dei dischi più importanti, celebri e leggendari di tutta la storia della musica. Un disco che ridefinì il concetto di rock, hard rock e blues per tutte le generazioni seguenti.

Sono molti i segreti e gli aneddoti legati a questo disco, e in particolar modo a questo brano scritto da Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones. Scopriamoli insieme

LA COMPOSIZIONE

Black Dog è il il primo singolo dei Led Zeppelin estratto dal loro quarto album. Il loro singolo precedente era Immigrant Song, tratto da Led Zeppelin III, e anch'esso traccia d'apertura dell'album che in qualche modo ridefinì il concetto di rock nei nascenti anni '70. Il riff principale del brano venne scritto da John Paul Jones seguendo gli stilemi classici del blues nello schema "botta e risposta" tra parte musicale e cantato. Il bassista originariamente aveva in mente un tempo di 3/16, ma risultò troppo difficile da eseguire per la band, specialmente guardando alla successiva esecuzione dal vivo del brano. La composizione non fu semplice e richiese parecchi mesi alla band per perfezionarlo e renderlo così riconoscibile e immeditato per tutti i fan. Per la realizzazione del brano John Paul Jones venne ispirato dall'album Electric Mud del 1968 di Muddy Waters, mentre per la struttura di "stop and go" tra inciso e strofa si rifece al brano Oh Well dei Fleetwood Mac.

IL CANE NERO

Nonostante molto spesso durante la loro carriera i Led Zeppelin vennero accostati al misticismo e all'occultismo (molti pensavano che il "cane nero" fosse un riferimento a qualche immaginaria figura demoniaca), il titolo si riferisce ad un care realmente esistito. L'ispirazione arrivò da un Labrador nero senza nome che si aggirava attorno al cottage di Headley Grange dove venne registrato il disco.

I SUONI INIZIALI DEL BRANO

Jimmy Page registrò molte sovraincisioni con la chitarra, arrivando ad avere tre diverse tracce da sincronizzare. Il suono caratteristico che si può sentire all'inizio del brano non è nient'altro che il suono dei nastri che rotolano messi contemporaneamente in riproduzione. Invece che tagliarli Jimmy Page (che produsse il disco) li lasciò, pensando che suonasse come la rappresentazione sonora dell'ingrasso in scena di un "esercito di chitarre".

LA REGISTRAZIONE

Quando si parla della registrazione di Led Zeppelin IV viene subito in mente la misteriosa casa nota come Hadley Grange, ma gran parte del disco venne registrato in luoghi più consoni ad una rock band mondiale come i Led Zeppelin. Nonostante per registrare nel cottage la band utilizzasse lo studio mobile dei Rolling Stones, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham portarono a termine il lavoro gli Island Studios di Londra e i Sunset Studios di Los Angeles.

IL TESTO

Il cane nero non c'entra assolutamente nulla con il significato del testo di Robert Plant. Il brano infatti parla di un incontro occasionale e "passionale" con una donna, di una notte di intimità insieme e della fuga della ragazza. Il protagonista del brano, rendendosi conto dell'esperienze vissuta, decide di smettere di cercare avventure di una notte con le donne che incontra al pub, desiderando una relazione a lungo termine con una donna che "possa tenerlo per mano" e non "dica bugie / rendendolo un uomo felice".