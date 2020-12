U2, The Edge ha regalato la sua chitarra ad un bambino ospite in un programma natalizio. Guarda il video

Durante la diretta di un programma per bambini nel programma The Late Late Toy Show in onda sul canale RTÉ, il chitarrista degli U2 The Edge ha regalato la sua chitarra autografata ad un suo piccolo fan.

Il giovane musicista di 10 anni si chiama Noah Rafferty, e il suo sogno è quello di diventare "la più grande rockstar del mondo". All'interno del programma Noah ha suonato una versione di In The Air Tonight e un suo inedito dal titolo Rock Is The Best Medicine. Per coronare il suo sogno, tuttavia, è stato messo in collegamento con The Edge il quale ha spiegato al piccolo che gli avrebbe regalato la sua chitarra autografandogliela in diretta televisiva.

Il programma televisivo Late Late Toy Show, oltre a realizzare il sogno di Noah e di molti altri bambini, ha anche raccolto oltre 5 milioni di euro per i bambini e le famiglie bisognose.

Guarda qui il video: