Eddie Van Halen, pubblicata una sua cover mai ascoltata di If 6 Was 9 di Jimi Hendrix

Il tastierista David Garfield è uno dei più apprezzati session man degli anni '80 e '90. Ha suonato con moltissimi artisti e rocker di primo livello di quegli anni come Larry Carlton e Steve Lukather, George Benson e Smokey Robinson. Ma uno dei momenti importanti della sua carriera è arrivato alla fine degli anni '90, quando ha registrato con Eddie Van Halen.

Ora, per la prima volta, Garfield ha pubblicato il brano frutto di quella collaborazione, una cover di If 6 Was 9 di Jimi Hendrix. Il bano è incluso all'interno dell'ultimo EP del tastierista intitolato Guitar Heroes OTB, Vol. 1, e insieme a Eddie Van Halen vede la collaborazione con il cantante Michael Landau, il bassista Will Lee e il batterista Simon Phillips.

Questa versione di If 6 Was 9 è stata registrata nel 1996 ai Mad Hatter Studios di Chick Corea a Los Angeles da Alan Hirshberg. Le incisioni di Eddie Van Halen sono state realizzate invece nei suoi 5150 Studios.

Ascolta qui il brano: