The Cure: Robert Smith racconta la storia di Friday I’m In Love

Il brano è stato pubblicato dai Cure nel 1992 all’interno dell’album Wish. Ma come è nato? Lo ha raccontato a Guitar World il frontman della band Robert Smith: "Ricordo di aver guidato fino a casa un venerdì pomeriggio e ho iniziato a pensare a una sequenza di accordi davvero fantastica. Ero a circa venti minuti dallo studio. Così ho cambiato direzione e ci sono tornato. E tutti erano ancora lì. L’abbiamo registrato proprio quella sera. Tanto che all’inizio si chiamava semplicemente Friday. Poi, quando ho cominciato a scriverne le parole, ho pensato, perché non raccontare del sentimento provato proprio quel venerdì? Qualcosa che non vedevo l'ora di fare".

In un’altra intervista per il magazine SPIN, lo stesso Smith ha descritto Friday I'm In Love come "un brano ottimista – ha continuato il cantante - che controbilancia ciò che la gente pensa che dovremmo essere: i leader di una sorta di movimento oscuro. I testi più semplici sono per me molto più difficili da scrivere rispetto ai miei soliti sfoghi. Ho gettato centinaia di fogli, cercando di trovare le parole per quel brano, per costruire qualcosa che non si frantumasse, comunicando con semplicità ed ingenuità”.

Il cantante si è detto infine convinto di aver sentito la progressione degli accordi da qualche altra parte: "Devo averla rubata in qualche modo, non è possibile che me la sia inventata. Chiedevo a tutti quelli che conoscevo, a tutti. Telefonavo alla gente, la cantavo e domandavo: L'hai già sentita questa canzone? Come si chiama? E loro rispondevano: No, no, non l'ho mai sentita. Nello stesso album, c'erano canzoni che all'epoca pensavo fossero infinitamente migliori, ma Friday I’m In Love è diventata speciale".