Foo Fighters, ecco le origini del nome della band di Dave Grohl!

Perché Dave Grohl ha scelto un nome così insolito per la sua band e cosa significa? Ai tempi dei Nirvana, Grohl aveva scritto e registrato canzoni, ma le aveva tenute per sé, poiché considerava Kurt Cobain il genio musicale del gruppo. Dopo la morte di Cobain nel 1994 il mondo rimase sorpreso di vederlo uscire da uno studio con un intero album di suoi brani, registrati praticamente da solo.



Ma Dave non era ancora abbastanza sicuro di sé per pubblicare musica con il suo nome. Lo confessò alla rivista inglese “Clash”: "Nel periodo in cui ho registrato la prima demo, stavo leggendo un sacco di libri sugli UFO. Non solo è un argomento affascinante, ma c'è un tesoro di nomi per band in quelle opere. Avevo registrato il primo disco da solo, ma volevo che la gente pensasse che fosse di un gruppo e allora ho pensato che il nome Foo Fighters potesse portare la gente a credere che si trattasse di più di una persona. Sciocco, eh?”.

Il termine "foo fighters" si riferisce agli oggetti volanti non identificati (UFO) e ad altri misteriosi fenomeni aerei avvistati nei cieli. Fu coniato per la prima volta dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, durante la Seconda Guerra Mondiale, per indicare questi strani avvistamenti nel cielo. Nel novembre 1944, piloti che sorvolavano l'Europa occidentale avvistarono oggetti luminosi che volavano di notte, pensando fossero una nuova arma segreta tedesca. Furono rapidamente soprannominati "foo-fighters" da Donald J. Meiers, un operatore radar del 415° Night Fighter Squadron, che si rifece ad un personaggio di un fumetto dell'epoca: “Smokey Stover”. Smokey era un pompiere o un "foo fighter", che viaggiava sulla sua "Foomobile".

Negli anni trenta, il termine è entrò nell'uso comune, comparendo persino in un cartone animato di Daffy Duck. Così, quando gli aviatori videro delle sfere luminose di "fuoco", che volavano nel cielo, le chiamarono "foo fighters"; e Dave Grohl ha preso il termine da uno dei tanti libri letti sulla storia degli UFO.