Slash elogia il nuovo album degli AC/DC: “Power Up è un album incredibile! Loro sono esempio di tenacia, perseveranza e talento”

Il tanto atteso nuovo disco degli AC/DC, Power Up, è finalmente stato pubblicato e sta già riscuotendo un grande successo. Tra coloro che hanno apprezzato particolarmente questo lavoro c’è anche Slash, che lo ha definito un “album molto ispirato”. Il chitarrista dei Guns N’ Roses è sempre stato un fan della band australiana e ha sottolineato più volte la grande influenza che questo gruppo ha avuto su di lui e sulla sua formazione musicale. Ecco perché è felice di questa nuova pubblicazione e si è complimentato con i suoi idoli di sempre per questo lavoro incredibile.

Il chitarrista ne ha parlato durante un’intervista per Consequence Of Sound: “Ovviamente io ho una lunga storia con gli AC/DC – ha spiegato – poi Axl Rose ha cantato con loro quando Brian Johnson ha dovuto fermarsi, quindi ci siamo frequentati di nuovo in quel periodo. La prima bella notizia è che ho parlato con Brian e mi ha raccontato di questo apparecchio acustico che si è procurato e del fatto che è ormai tornato negli AC/DC. E questa è stata una notizia davvero stupenda. La tragedia della perdita di Malcolm, il fatto che Angus e gli altri siano riusciti ad andare avanti con lo stesso spirito che avrebbe avuto Malcolm nel fare le cose, è stato davvero grandioso. Adoro questi ragazzi – ha sottolineato – perché per quello che riguarda il rock ‘n’ roll, loro andranno sempre avanti”.

Slash è davvero molto legato alla band australiana e l’ha elogiata sotto tutti i punti di vista: “Gli AC/DC hanno avuto una grande influenza sulle persone che pensano che il rock ‘n’ roll sia solo gioco e divertimento e poi, non appena si incontra la prima difficoltà, le band si sciolgono o lasciano perdere tutto – ha proseguito – gli AC/DC sono un grande esempio di longevità. Sono un grande esempio di tenacia, perseveranza e talento, oltre che un modello di cosa sia davvero il rock ‘n’ roll. Quindi io sono davvero entusiasta che loro continuino a fare rock”.

Slash è rimasto particolarmente colpito dal nuovo lavoro di Angus e compagni: “Oltre a tutto questo, hanno fatto un album dannatamente forte a questo punto della loro vita – ha detto ancora – è un album davvero molto ispirato. L’ho ascoltato in macchina negli ultimi due giorni e probabilmente continuerò a farlo per un po’. È così entusiasmante per me. Sono felice per loro – ha concluso - non vedo l’ora che l’emergenza sanitaria finisca così potremo andare a vederli dal vivo in tour da qualche parte”. Questa è anche la speranza di tutti i fan degli AC/DC che, dopo aver atteso a lungo questo disco la cui uscita è stata rimandata anche a causa della pandemia, adesso aspettano con ansia di rivedere i loro beniamini sul palco.