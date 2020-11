Pink Floyd, Roger Waters condanna Twitter per la chiusura dell’account di un gruppo di studenti legato al Socialist Equality Party

La scorsa settimana Twitter ha sospeso l’account dello US International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), un gruppo di studenti legato al Socialist Equality Party. Dopo una settimana, l’account è ancora bloccato e questa censura operata dal noto sito ha scatenato un’ondata di proteste tra i giovani, sia negli Stati Uniti che in altri Paesi.

Anche Roger Waters ha preso una posizione in merito all’accaduto, criticando duramente e condannando il sito social per questa sua decisione: “Twitter ha bannato l’International Youth and Students for Social Equality – ha scritto il musicista sul suo account – è fondamentale che le persone siano informate di questo tentativo di censurarle”. L’ex Pink Floyd ha anche postato una foto che lo ritrae con un pezzo di nastro adesivo sulla bocca, con su scritto “Twitter”, come a voler sottolineare, appunto, l’opera di censura del noto sito.

“Di cosa hai paura, Jack?”, ha scritto ancora Roger Waters nel suo post, riferendosi apertamente a Jack Dorsey, il CEO milionario di Twitter e Square. Il post in questione in pochissimo tempo ha ricevuto oltre 75mila likes da parte dei fan del musicista ed è molto significativo, perché vuol dire che moltissimi utenti lo appoggiano e non hanno gradito la censura operata da Twitter.

Twitter has banned the International Youth and Students for Social Equality [IYSSE]. https://t.co/R1Mqm6Xvb5



It is critical that people are informed of this effort to censor them.



WHAT ARE YOU AFRAID of @JACK? pic.twitter.com/ulQEkGtEtI — Roger Waters (@rogerwaters) November 15, 2020

Tantissimi altri personaggi famosi e centinaia di studenti hanno espresso la loro disapprovazione per quanto accaduto e in molti hanno contattato il sito web del World Socialist per esprimere il proprio dissenso nei confronti del noto social. In molti, inoltre, hanno sottolineato l’importanza dell’account dello ITSSE: “Le informazioni che i lavoratori e gli studenti ricevono da questo profilo, in qualità di risorsa per la comprensione del mondo intorno a noi, è di vitale importanza, soprattutto adesso”, ha spiegato, ad esempio, Lachlan, uno studente di un’università della Carolina del Nord. Dello stesso tenore sono i commenti e gli appelli di tanti altri studenti, ma anche professori, che chiedono a gran voce che l’account in questione venga riattivato. Roger Waters li ha aiutati molto con il suo post, perché con le sue parole ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sul caso. Adesso si attende la risposta dei gestori di Twitter.