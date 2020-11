Eddie Vedder presenterà il suo nuovo singolo durante un evento online di beneficenza

Il 18 novembre Jill ed Eddie Vedder parteciperanno all’evento online Venture Into Cures, una manifestazione che ha lo scopo di raccogliere fondi per la EB Research Partership (EBRP), della quale il musicista e sua moglie sono co-fondatori, insieme ad altri partners. L’associazione si occupa della ricerca per trovare una cura all’epidermolisi bollosa (EB), una malattia genetica rara, invalidante ed ereditaria che provoca bolle e lesioni sulla pelle e sulle mucose interne. Questa patologia affligge circa 500mila persone in tutto il mondo: i piccoli che ne sono colpiti vengono chiamati “bambini farfalla” perché la loro pelle diventa fragile come quella di una farfalla e il dolore che provano è atroce. L’associazione non intende solo trovare una cura, ma anche sperimentare nuove terapie che possano in qualche modo dare sollievo ai malati.

All’evento parteciperanno tanti ospiti, tra i quali anche persone e famiglie che purtroppo hanno a che fare con questa terribile patologia e che racconteranno la loro storia. Lo scopo non è solo quello di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche quello di far conoscere a tutti questa malattia poco nota e sensibilizzare il pubblico sul tema.

“Io ed Eddie siamo infinitamente grati a tutti coloro che si uniranno a noi per Venture Into Cures – ha commentato la moglie del frontman, Jill – ogni giorno i bambini affetti da EB e le loro famiglie devono affrontare sfide incredibili. Questo evento permetterà alle persone di scoprire il loro mondo. La missione della EBRP è quella di trovare una cura per questa malattia e questo evento ci aiuterà ad avvicinarci un po’ di più a trasformare questa missione in realtà, portando un nuovo impulso al lavoro da fare”.

Il CEO della EBRP, Michael Hund, ha commentato: “Il nostro team si dedica ad accelerare lo studio dei trattamenti che potrebbero salvare la vita ai pazienti e aiutare così le famiglie che hanno a che fare con la EB – ha spiegato – Venture Into Cures ci offre la possibilità di coinvolgere tante persone nella nostra missione, come non era mai accaduto prima. Insieme – ha concluso – riusciremo a curare questa patologia e in questo processo saremo i pionieri di un modello di ricerca innovativo per tutte le malattie rare”.

In occasione di Venture Into Cures, Eddie Vedder ha in serbo una bella sorpresa per i fan: il frontman dei Pearl Jam, infatti, presenterà il suo nuovo singolo Matter Of Time, una nuova versione di Come Say Hi. Sarà possibile assistere gratuitamente all’evento in streaming collegandosi al sito www.ventureintocures.org.

Lo show, prodotto da Door Knocer Media e Seed Entertainment, vedrà come protagoniste anche tante altre star del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti ci saranno infatti Judd Apatow, Bradley Cooper, Laura Dern, Billie Eilish, Chris Hemsworth, Jimmy Kimmel, David Letterman, Gaten Matarazzo, Luis "King Kong" Ortiz, Adam Sandler e Renée Zellweger. Oltre a Eddie Vedder, si esibiranno anche Jon Batiste, Alessia Cara, Andra Day, Glen Hansard, Adam Levine, Keb' Mo', Lukas, Micah e Willie Nelson.