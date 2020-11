AC/DC: scopri PWR UP, il nuovo attesissimo album in anteprima esclusiva su Virgin radio

Gli AC/DC sono pronti a tornare con PWR UP, il nuovo atteso album in uscita il 13 novembre! Si tratta del diciassettesimo disco della loro leggendaria carriera, a sei anni dall’uscita di Rock Or Bust.



E Virgin Radio ha deciso di celebrare questo evento straordinario con una programamzione ad hoc che culminerà giovedì prossimo 12 novembre con l'ascolto in anteprima dell'album PWR UP all'interno di uno speciale condotto da Giulia Salvi che per l'occasione ha intervistato Angus Young e Brian Johnson, intervista che sarà disponibile su virginradio.it da venerdì 13 novembre e su Virgin Radio Tv da lunedì 16 novembre.

A preparare il terreno per l'ascolto del nuovo album ci ha pensato il nuovo singolo Shot In The Dark, primo estratto che vede di nuovo insieme Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) nella loro forma migliore.

Per PWR UP, la band ha richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in Black Ice (2008) e Rock Or Bust (2014). Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano con il più una dedica speciale. Quella al compianto Malcolm Young al quale PWR Up è dedicato.



Virgin Radio insieme a ibs.it, lafeltrinelli.it e le librerie Feltrinelli aderenti all'iniziativa hanno messo in palio la chitarra autografata da Angus Young: Clicca qui e scopri come vincerla.

PWR UP TRACKLIST:

Realize

Rejection

Shot In The Dark

Through The Mists Of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red