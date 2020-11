AC/DC: scopri come vincere la chitarra autografata da Angus Young!

Virgin Radio, in collaborazione con ibs.it, lafeltrinelli.it, le librerie LaFeltrinelli aderenti all’iniziativa e Sony Music Entertainment Italy offrono la possibilità di vincere la chitarra di Angus Young autografata dal leggendario chitarrista degli AC/DC (si tratta di una fantastica Gibson SG Standard 61 Vintage Cherry).

Per partecipare al concorso bisogna acquistare una copia di Pwr Up (in formato CD standard, Deluxe Limited Edition Lightbox, LP, LP giallo trasparente, LP rosso opaco, Picture disc) su ibs.it, lafeltrinelli.it o presso le librerie LaFeltrinelli aderenti all’iniziativa entro il 7 gennaio 2021.



Una volta acquistato Pwr Up si riceverà via email (a partire dal 19 novembre) un codice alfanumerico univoco che dovrà essere inserito nella sezione dedicata al concorso su virginradio.it e seguire tutte le informazioni.

Per l’acquisto effettuato presso ibs.it e lafeltrinelli.it l’email con il codice alfanumerico verrà inviata il giovedì successivo alla spedizione dell’ordine.



Per l’acquisto effettuato presso le librerie LaFeltrinelli aderenti all’iniziativa l’email con il codice alfanumerico verrà inviata il giovedì dopo l’acquisto (bisogna essere possessori della carta fedeltà valida denominata 'Carta Più' o 'Carta MultiPiù').



L’inserimento del codice deve avvenire entro e non oltre il 22 gennaio 2021.



Per ogni informazione consulta il regolamento