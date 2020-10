Led Zeppelin, John Paul Jones: "Non capisco proprio perché a Robert Plant non piaccia Stairway To Heaven"

Quando si pensa alla grandiosa discografia dei Led Zeppelin la maggior parte delle perone indica immediatamente "Stairway to Heaven" come la canzone più caratteristica e riconoscibile della band.

Ma per gli stessi Led Zeppelin non è così, o almeno, per il loro frontman Robert Plant.

In un'intervista del 1988, Plant indicò Kashmir come la canzone definitiva e più completa della band. Per quanto riguarda Stairway To Heaven invece la descrisse come una "piccola canzone ingenua" che suonava "molto inglese".

Forse queste parole rappresentano una sorta di eresia per milioni di fan dei Led Zeppelin, ma probabilmente il loro bassista John Paul Jones (che anch'esso fa fatica a capire perché a Plant non piaccia la canzone) ha provato a dare una risposta.

Jones, che all'interno del brano suona il flauto, il basso e le tastiere ha definito la canzone come rappresentativa, contenendo la maggior parte degli stili e delle sperimentazioni che la band aveva cercato di inseguire e incidere nel corso dei quattro anni precedenti alla sua pubblicazione.

Secondo il polistrumentista della band, il motivo dell'avversione di Plant nei confronti della canzone potrebbe essere dovuto al significato dei testi mistici: "Non capisco proprio perché a Plant non piaccia. Forse conosce esattamente il significato di quelle parole. Forse non gli piacciono i testi".

Già in passato la voce degli Zeppelin disse di quanto non riesca più a vedersi rappresentato in testi che scrisse all'età di 20 anni. Secondo Jones in effetti Plant potrebbe anche essere stanco di cantare la canzone più famosa della band: già a metà degli anni '70 Plant iniziò a riferirsi a "Stairway" come alla "canzone da matrimonio" della band.

Ma Jones non è mai stato della stessa opinione. "A Robert non piace. Ma io non sono d'accordo con lui. Credo che sia davvero fantastica". Come raccontato da Jones il problema grosso venne alla luce durante l'ultima esibizione della band il 10 dicembre 2007: Plant cercò di resistere, non voleva cantare "Stairway". Alla fine accettò di faro e probabilmente per l'ultima volta nella sua vita, davanti al pubblico festante e incredulo della O2 Arena.