AC/DC, Angus Young: “Ogni volta che suono la chitarra sento che Malcolm è ancora vicino a me”

Il prossimo 13 novembre gli AC/DC pubblicheranno il loro nuovo album Power Up: il disco conterrà 12 tracce basate su alcune idee alle quali Malcolm Young ha lavorato nell’ultimo periodo della sua vita. Questo album sarà un tributo alla memoria del grande chitarrista, la cui assenza si fa sentire all’interno della band.

Gli AC/DC sentono molto la mancanza del loro compagno scomparso nel 2017, soprattutto suo fratello Angus Young. Il musicista ne ha parlato in una nuova intervista per NME: “La sua morte è stata un duro colpo per noi – ha dichiarato – ma io penso ancora che lui sia vicino a me quando suono. So che può sembrare strano, ma sento ancora che lui comunica con me mentre suono la chitarra”.

Angus e Malcolm Young erano molto legati: il musicista è rimasto accanto al fratello ogni giorno nell’ultimo periodo della sua vita e, fino alla fine, i due hanno condiviso la passione per la chitarra. “Ogni tanto suonavo un po’ per lui – ha raccontato Angus ricordando quei giorni – e lui era felice ogni volta che lo facevamo. Uno degli ultimi dischi che ho suonato per lui è stato uno dei Rolling Stones, Blue & Lonesome del 2016, era il periodo in cui loro hanno realizzato molti pezzi blues e Malcolm pensava che fossero grandiosi”.

Tornando al nuovo disco, sebbene nelle canzoni siano presenti dei riff e delle melodie composte da Malcolm, per la registrazione la band ha preferito non utilizzare le demo del chitarrista scomparso: “So che molte persone si sono chieste ‘Malcolm ha suonato in quest’album? È sua la chitarra che si sente in questi nuovi pezzi?’ – ha detto Angus – Io ho scelto di non inserire i pezzi suonati da Malcolm in questo album perché so che lui stesso non avrebbe voluto che io sezionassi il suo lavoro con la chitarra”. Oggi negli AC/DC al posto del grande musicista c’è suo nipote, Stevie Young e probabilmente Malcolm ne sarebbe felice.

Anche Brian Johnson ha rilasciato delle dichiarazioni in questa intervista, soffermandosi su Power Up, un disco per nei confronti del quale ha grandi aspettative: “Invece di guardare i ballerini su TikTok – ha detto – spero che questo album spinga i giovani a uscire per andare a comprare una chitarra, per imparare dei riff e per scoprire tutto il nostro repertorio. Sarebbe fantastico – ha concluso - vedere nuove rock band composte da giovani che scrivono le loro canzoni e le suonano sul palco”.