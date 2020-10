Ozzy Osbourne: riprogrammata la data italiana a Bologna, 8 febbraio 2022

Ozzy Osbourne ha annunciato la riprogrammazione delle date del “NO MORE TOUR 2”.

Il tour farà tappa in Italia l’8 febbraio 2022 sempre all’Unipol Arena di Bologna.



A causa della situazione globale senza precedenti, le date di ottobre 2020 sono spostate al 2022, sempre con i Judas Priest come special guest. Il tour inizierà il 26 gennaio 2022 a Berlino e includerà una nuova data in Ungheria alla Budapest Arena.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date.

Il messaggio di Ozzy: “Voglio davvero ringraziare i miei fan per la loro fedeltà e per aver aspettato. Credetemi, non vedo l’ora di rivedervi tutti. Ora state al sicuro. Vi amo!”