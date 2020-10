Metallica, Kirk Hammett: “Sto lavorando a dei brani strumentali a tema horror, sono i migliori che io abbia mai fatto”

Kirk Hammett ha rivelato che sta lavorando a dei nuovi bravi strumentali a tema horror, avvalendosi della collaborazione di Edwin Outwater, il musicista che si è occupato della performance della band con la San Francisco Symphony Orchestra in S&M2.

Kirk Hammett adora questo genere ed è noto per avere una collezione di chitarre in stile horror e anche di oggetti particolari che ha anche esposto in una mostra intitolata It’s Alive. Il chitarrista è convinto che queste nuove canzoni possano rivelarsi come dei veri capolavori: “Sono come dei film – ha commentato in un’intervista per So What! – le ho registrate insieme a Edwin, con una piccola orchestra da camera e qualche altro musicista”.

Al momento si tratta di quattro brani in totale, dei quali due composti insieme a Outwater: “Queste canzoni potrebbero essere le migliori cose che io abbia mai fatto – ha detto ancora Hammett con grande entusiasmo – una si intitola High Plains Drifter, mentre un’altra si intitola The Incantation, ma non sono ancora state completate. Si trovano ancora a uno stadio grezzo per quanto riguarda il mixaggio. Voglio dire che ho in mano qualche mixaggio di base, ma adesso ho ben quattro pezzi in corso d’opera. E quattro pezzi sono come quattro film diversi. Non sono colonne sonore – ha precisato – sono proprio come dei film. Raccontano una storia”.

Hammett ha parlato anche dei Metallica: com’è noto, la band ha continuato a lavorare anche durante il lockdown ma a distanza, restando in contatto tramite Zoom. I musicisti hanno quindi composto dei nuovi brani che presto andranno a comporre il tanto atteso nuovo album: “Se lo pubblicheremo prima che la pandemia sia finita? – ha commentato Kirk in proposito – è un’ipotesi corretta”. Sembra proprio, dunque, che l’attesa stia per finire; nel frattempo, di recente, oltre a S&M2, i Metallica hanno pubblicato una nuova versione di Blackened, accompagnandola con la produzione dell’omonimo whiskey.