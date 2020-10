Bruce Springsteen, ecco il trailer del docufilm Letter to You!

L’attesa è ormai quasi finita: Letter To You, il nuovo film documentario di Bruce Springsteen, verrà pubblicato il prossimo 23 ottobre, ossia nello stesso giorno in cui verrà pubblicato anche il disco. Oggi è stato pubblicato il trailer completo del film che dura ben due minuti e offre ai fan un primo assaggio dell’opera.

Letter To You è stato girato durante la lavorazione dell’omonimo album del Boss con la E Street Band: contiene la performance live di tutte e dieci le tracce del disco, oltre a scene girate in studio. Come spiegato in un comunicato stampa, si tratta di un vero e proprio “tributo alla E Street Band, alla musica rock e al ruolo che quest’ultima ha avuto nella vita di Springsteen”.

“Il più grande brivido per me è stare davanti al microfono con voi ragazzi alle mie spalle – dice Bruce nel trailer ai suoi compagni – facciamolo”. In un altro estratto del film, invece, il Boss racconta: “Mi trovo nel bel mezzo di una conversazione di 45 anni con le donne e gli uomini che mi circondano – ha spiegato – gli anni nei quali abbiamo suonato insieme hanno creato una certa efficienza in studio. Le idee si susseguono nella stanza, a volte regna la confusione. E poi, all’improvviso, dinamite… l’età – ha proseguito – porta con sé la prospettiva e dopo tutti questi anni, amici miei, chiunque voi siate, sappiate che siete la ragione per la quale siamo qui”.

Il tanto atteso album del Boss con la E Street Band è stato composto in appena 10 giorni: “Vagavo per la casa passando di stanza in stanza, scrivevo una canzone al giorno – ha rivelato di recente Springsteen in proposito – ho scritto una canzone in camera da letto, un’altra nel nostro bar, un’altra nel salotto”. Nell’attesa di poter rivedere il Boss live, i fan potranno intanto entrare nel suo mondo e scoprire come è nato Letter To You attraverso questo film documentario.