Jon Bon Jovi: "Bruce Springsteen è venuto a casa mia ad ascoltare il mio nuovo disco. E poi mi ha fatto sentire Letter To You"

Il tanto atteso nuovo album dei Bon Jovi, intitolato Bon Jovi 2020, è finalmente stato pubblicato oggi, 2 ottobre. L’uscita del disco era prevista a maggio, ma poi è stata rimandata a causa della pandemia; alla tracklist originale è stata aggiunta anche Do What You Can, la canzone che Jon Bon Jovi ha composto durante il lockdown con l’aiuto dei fan.

In una nuova intervista per MailOnline, il frontman ha rivelato che, in realtà, qualcuno ha ascoltato il nuovo disco della sua band in anteprima, molto prima della sua pubblicazione: si tratta di due icone della musica come Bruce Springsteen e Paul McCartney, due grandi musicisti ai quali il cantante ha chiesto un parere a proposito del suo nuovo lavoro.

“Un giorno Bruce è venuto a casa mia – ha raccontato Jon – ci siamo seduti e abbiamo ascoltato 2020 e Letter To You. Noi due siamo entrambi del New Jersey e ci conosciamo da abbastanza tempo per non aver bisogno di nasconderci dietro un dito. E lui mi ha fatto i complimenti per 2020. Anche il suo album è grandioso!”.

“La stessa cosa è accaduta quando ho suonato il disco per Paul – ha proseguito Jon – c’eravamo solo lui e io nella stanza. Non avevo ancora finito di registrare Lower The Flag, così ho preso la chitarra e ho suonato il brano in presa diretta. Cantare una canzone nuova davanti a un Beatle – ha concluso - richiede un po’ di coraggio”.

Anche McCartney ha apprezzato molto 2020, un album che parla dei problemi del mondo di oggi: “Sono un testimone della storia – ha commentato in proposito Jon – credo che il più grande dono di un artista sia l’abilità di usare la propria voce per parlare di problemi che riguardano tutti”.