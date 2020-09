AC/DC: un misterioso video è comparso in rete. Cosa sta succedendo? Guardalo qui

Qualcosa sta succedendo in casa AC/DC. La band di Angus Young nel primo pomeriggio di lunedì 28 settembre ha pubblicato su tutti i canali social un misterioso video con ritratta l'iconica saetta di colore rosso e disegnata col neon, simbolo da sempre della band.

Il video è accompagnato anche da un suono, il classico rumore emesso da un jack per chitarra infilato all'interno di un amplificatore. Non sappiamo assolutamente cosa la band voglia dirci, ma questo pur semplice "segnale" è sicuramente uno dei più attesi dai milioni di fan in tutto il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC/DC (@acdc) in data: 28 Set 2020 alle ore 5:01 PDT

Oltre al video la band ha anche modificato le immagini dei loro profili sulle varie piattaforme social, ritraendo l'iconico simbolo della band.