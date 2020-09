Pink Floyd, annunciata la nuova versione di "Delicate Sound Of Thunder" restaurata e rieditata in audio e video. Tutte le info

I Pink Floyd hanno annunciato l'uscita della nuova versione restaurata e rieditata del leggendario album live "Delicate Sound Of Thunder". La nuova versione vedrà la luce in edizione Blu-ray, DVD, 2 CD, 3 LP e nella deluxe edition con 4 dischi e bonus track, prevista per il 20 Novembre 2020.

In questi diversi formati, l’uscita di Delicate Sound Of Thunder racchiude il meglio della band.

Insieme al classico live album e al film del concerto (restaurato e rieditato dall’originale pellicola 35mm e migliorato in suono surround 5.1), inclusi nel box set The Later Years, tutti i formati comprendono un foto booklet da 24 pagine, mentre il box da 4 dischi contiene un foto booklet da 40 pagine, un poster del tour e delle cartoline. Il set di 3 vinili da 180 grammi include 9 canzoni non comprese nella versione del 1988, mentre l’edizione da 2 CD include 8 tracce in più dell’uscita originaria.

TRACKLIST:

1. Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5) (Live, remix 2019) 12.02

2. Signs Of Life (Live, remix 2019) 3.24

3. Learning To Fly (Live, remix 2019) 5.20

4. Yet Another Movie (Live, remix 2019) 6.16

5. Round And Around (Live, remix 2019) 0.35

6. A New Machine Part 1 (Live, remix 2019) 1.35

7. Terminal Frost (Live, remix 2019) 6.17

8. A New Machine Part 2 (Live, remix 2019) 0.32

9. Sorrow (Live, remix 2019) 10.33

10. The Dogs Of War (Live, remix 2019) 7.58

11. On The Turning Away (Live, remix 2019) 9.04

12. One Of These Days (Live, remix 2019) 6.28

13. Time (Live, remix 2019) 5.19

14. On The Run (Live, remix 2019) 2.47

15. The Great Gig In The Sky (Live, remix 2019) 4.51

16. Wish You Were Here (Live, remix 2019) 4.38

17. Us And Them (Live, remix 2019) 7.34

18. Money (Live, remix 2019) 8.18

19. Comfortably Numb (Live, remix 2019) 9.54

20. One Slip(Live, remix 2019) 6.08

21. Run Like Hell (Live, remix 2019) 8.05