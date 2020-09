Linkin Park, da oggi puoi inserire il tuo nome nel logo della band! Prova qui il name generator

I Linkin Park, in occasione del ventesimo anniversario dall'uscita di "Hybrid Theory", hanno deciso di disseminare il web di iniziative interattive dedicate a tutti i loro fan.

Dopo aver ripubblicato parte del loro sito internet del 2000, con interviste storiche, comunicati dell'epoca e una divertente casella di posta elettronica (finta) con le conversazioni tra i componenti del gruppo, ora danno la possibilità a tutti i fan di creare il loro nome nello stile dell'loro iconico album "Hybrid Theory".

PROVA QUI IL NAME GENERATOR DEI LINKIN PARK DEDICATO AL VENTESIMO ANNIVERSARIO DI HYBRID THEORY

Per festeggiare il ventesimo anniversario dall'uscita dell'albumo, il gruppo ha annunciato l'uscita di "Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition": una ristampa speciale dell'LP con materiale inedito.

Insieme a tutte le tracce dell'album originale, la nuova edizione includerà rarità e un B-side tutto da ascoltare. Ma non solo: i Linkin Park hanno rilasciato anche una demo mai ascoltata prima, registrata nel 1999, dal titolo "She Couldn't". La versione super deluxe arriverà il 9 ottobre e si compone di vari formati, tra cui un Super Deluxe Box Set, un Vinyl Box Set e un Deluxe CD.

Ma non finisce qui. Il ventennale dell'album d'esordio della band conterrà anche una cassetta con due tracce, un libro di 80 pagine con contributi del gruppo e foto inedite, un poster di Chester Bennington e tre litografie. Non sveliamo altro... ma le sorprese non mancheranno. Del resto Mike Shinoda lo aveva detto: "Per i 20 anni di Hybrid Theory stiamo preparando cose sorprendenti".