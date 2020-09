AC/DC, delle foto pubblicate (e poi rimosse) sul sito della band confermerebbero l’imminente ritorno sulle scene! Guardale qui

Della possibile reunion degli AC/DC e del tanto atteso nuovo album si parla ormai dall’agosto del 2018, quando Brian Johnson e Phil Rudd sono stati fotografati all’esterno degli studi di registrazione di Vancouver dove la band pare stesse registrando i nuovi pezzi. In seguito i musicisti sono stati fotografati nello stesso luogo insieme al tecnico storico del gruppo, Mike Fraser, il quale ha poi confermato che, in effetti, gli AC/DC in quel periodo stavano “lavorando a qualcosa”.

In seguito sono arrivate altre conferme non ufficiali: nel luglio scorso è stato Dee Snider dei Twisted Sister a rivelare che la band australiana avrebbe ormai completato il nuovo album, utilizzando anche gli ultimi pezzi realizzati da Malcolm Young prima di morire. Il frontman ha anche spiegato che l’uscita del disco è stata rimandata a causa della pandemia.

Oggi, finalmente, arrivano nuove notizie: secondo quanto riportato dal fanclub ufficiale degli AC/DC in Brasile, la scorsa settimana la band avrebbe pubblicato e poi rimosso delle foto che mostravano i musicisti tutti insieme sul palco. Queste immagini, ripubblicate sui social dallo stesso fanclub, sarebbero state scattate durante la registrazione di un video: insieme a Brian Johnson, Cliff Williams e Angus Young in questi scatti si vedono anche il batterista Phil Rudd e il chitarrista Stevie Young insieme sul palco per la prima volta.

These were posted earlier today... With strong RUMOURS that an album will follow this November. Follow AC⚡️DC’s socials for an official announcement. Until then, enjoy the possibility. pic.twitter.com/epZ9sX0Y3Y