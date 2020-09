Noel Gallagher si unisce ai no-mask: “Se prendo il virus sono affari miei”

Proprio come in Italia, anche in Gran Bretagna vige ancora l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto per cercare di contenere i contagi da Coronavirus. In quest’ultimo periodo, però, sempre più persone rifiutano di indossare questo semplice strumento utile alla salvaguardia della propria salute e di quella del prossimo. Tra questi c’è anche Noel Gallagher.

Il musicista ha detto la sua sulla situazione durante un’intervista per il Matt Morgan podcast, dichiarandosi apertamente contrario alle disposizioni governative su questo tema.

“Ascoltatemi, non è una legge – ha esordito – ci sono fin troppe fot***e libertà che ci sono state tolte in questo periodo. Sono stato in alcuni negozi oggi e mi hanno detto che avrei dovuto indossare una mascherina. Ma chi lo dice? Io ho deciso di non indossarla – ha sottolineato – se prendo il virus sono affari miei. Se tutti gli altri st****i indossano una mascherina, io non gliela toglierò di certo. E se la indossassi io, loro non me la toglierebbero. Penso che sia una presa in giro”.

Secondo Noel ci sono molte incoerenze nelle disposizioni anti-Covid: “Sono tutte st*****te – ha continuato – sei obbligato a indossare la mascherina da Selfridges (catena britannica di grandi magazzini ndr), eppure ti è permesso andare in un pub ed essere circondato da qualsiasi st****o. Cosa vuol dire questo, che non abbiamo il virus nei pub ma lo abbiamo da Selfridges? Va bene”.

Il musicista ha poi raccontato di non aver indossato la mascherina in diverse occasioni dove, al contrario, avrebbe dovuto farlo: “Stavo andando a Manchester la scorsa settimana e sul treno un tizio mi ha chiesto ‘Puoi metterti la mascherina?’, sostenendo che altrimenti la polizia dei trasporti mi avrebbe fatto una multa di un migliaio di sterline. Però poi si può non indossare la mascherina mentre si mangia. Così mi sono detto, va bene, questo virus killer che si aggira sul treno verrà ad attaccarmi, ma se mi vedrà mangiare un sandwich mi lascerà in pace, del tipo ‘Lasciamolo in pace, sta pranzando’”.

Le parole di Noel stanno suscitando molte critiche sui social e sono in tanti a invitarlo a rispettare le norme anti-Covid; paradossalmente, su questo tema i fratelli Gallagher sono più o meno d’accordo. Nei giorni scorsi, infatti, Liam ha preso in giro sui social le misure di contenimento adottate dal Governo inglese, tra le quali quella che vieta le riunioni di più di sei persone. Nonostante questo, a differenza del fratello, lui continua a indossare la mascherina, come dimostra una foto che ha pubblicato sui social. Peccato che non la indossi nel modo giusto, visto che non copre anche il naso, come gli ha fatto notare qualche fan. Tuttavia, rispetto a Noel, è già qualcosa.