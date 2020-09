I Linkin Park festeggiano i 10 anni di "A Thousand Suns" con un documentario speciale. Guardalo qui

Era il 14 settembre del 2010 e faceva il suo ingresso nel panorama musicale il quarto disco dei Linkin Park, "A Thousand Suns". Un concept album meraviglioso che prende spunto dalle paure dell'uomo per elevarsi a pura arte. A 10 anni di distanza, per celebrare, ricordare e festeggiare questo importante traguardo, il gruppo ha deciso di pubblicare il documentario - "Meeting Of A Thousand Suns" - che racconta come è nato questo progetto, prodotto dall'illustre Rick Rubin.

Il documentario era stato distribuito in DVD, ma oggi i Linkin Park lo hanno messo a disposizione di tutti e lo hanno condiviso su YouTube. Nei 30 minuti della pellicola è possibile vedere Chester Bennington e compagni lavorare sui pezzi e dare vita alla loro creatività tradotta in musica e parole.

Tempo fa, la band ha annunciato l'uscita di una raccolta speciale per festeggiare i 20 anni di "Hybrid Theory", pubblicato il 24 ottobre del 2000. Inoltre, Mike Shinoda e gli altri hanno condiviso un pezzo inedito cantato da Chester e mai uscito prima, "She Couldn't".

Qui potete vedere "Meeting Of A Thousand Suns".