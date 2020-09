Metallica, Kirk Hammett: “Non potrei mai lasciare la band, siamo come fratelli”

Dopo tanto tempo trascorso insieme, i componenti dei Metallica sono più legati che mai. Tante band si sciolgono dopo qualche anno, ma a loro non è accaduto e ormai difficilmente accadrà. Ne è convinto Kirk Hammett, il quale ha dichiarato che non riuscirebbe mai ad abbandonare la band: insieme hanno affrontato tante difficoltà ma sono riusciti sempre a superarle in quasi quattro decenni insieme.

“Siamo sopravvissuti a molte cose e siamo diventati come fratelli – ha spiegato il chitarrista a Daily Star – ci vogliamo bene l’un l’altro, anche se a volte ci odiamo, ma tra fratelli funziona così. Ci siamo resi conto che ormai saremo legati l’uno all’altro per il resto delle nostre vite”.

Hammett sostiene che non potrebbe mai lasciare la band non solo per il legame ormai indissolubile con i suoi compagni, ma anche perché il suo passato sarebbe come un segno indelebile che lo seguirebbe ovunque: “Potrei anche lasciare il gruppo, ma poi? – ha detto – tutti mi guarderebbero dicendo ‘Ehi, quello è il tipo dei Metallica’. Quindi potrei lasciare la band fisicamente, ma emotivamente, simbolicamente e mentalmente non potrei andare da nessun’altra parte. Cosa significherebbe questo per me?”.

La vita, così come la carriera di Hammett sono ormai legati per sempre alla band; di recente il gruppo ha dovuto affrontare il problema della dipendenza dall’alcool di James Hetfield, motivo per il quale sono stati anche rimandati alcuni concerti. Quel periodo difficile fortunatamente è finito e, nonostante i problemi del cantante, i Metallica hanno comunque deciso di produrre il loro Blackened Whiskey: “Le due cose non sono paragonabili – ha spiegato il chitarrista in proposito – la battaglia di James per tornare sobrio è una sua faccenda del tutto personale, sia a livello mentale che a livello emotivo. Il fatto che produciamo, imbottigliamo e vendiamo alcool non c’entra assolutamente nulla con il suo problema. Sta a ogni singolo individuo la decisione di bere o meno e io penso di poter vendere ciò che voglio. Se fossi diabetico non vorrebbe dire che non potrei vendere dolci… James sta lavorando per uscire dalla sua situazione e noi possiamo davvero solo provare a sostenerlo”.

Nel frattempo, la band sta lavorando al nuovo album: durante la fase più critica dell'emergenza sanitaria i musicisti si sono tenuti in contatto tramite una videochiamata settimanale, appuntamento lo hanno mantenuto anche dopo la fine del lockdown, per continuare a creare insieme i nuovi brani. A tal proposito, Hammett ha detto di avere addirittura circa 600 “idee musicali” per contribuire al prossimo disco dei Metallica. Non resta che attendere per poter scoprire i frutti di questo lavoro a distanza.