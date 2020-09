Pink Floyd, Hans Zimmer ha riarrangiato "Eclipse" da The Dark Side Of The Moon per il trailer di Dune. Ascoltala qui

È stato finalmente pubblicato il tanto atteso primo trailer di Dune, il remake del famoso film del 1984 diretto da David Lynch e basato sui romanzi di Frank Herbert che vide tra i protagonisti, tra l’altro, anche un giovane Sting. Questa nuova versione è stata diretta da Denis Villeneuve, celebre per aver diretto anche Blade Runner 2049: questo primo trailer sembra già promettere bene e forse è anche merito della canzone che è stata scelta come sottofondo per presentare queste prime immagini del film.

Il brano in questione è Eclipse, l’ultima traccia dell’iconico album The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd: per l’occasione, è stato realizzato un nuovo arrangiamento del pezzo ad opera del compositore Hans Zimmer, che ha saputo conferirgli toni epici e apocalittici che colpiscono sin dal primo ascolto.

ASCOLTA QUI LA SEQUENZA CON "ECLIPSE":

Scegliere questa canzone per la soundtrack del remake di Dune è stato come chiudere un cerchio iniziato negli anni ’70, quando il regista Alejandro Jodorowsky provò a utilizzare la musica dei Pink Floyd per la sua versione della storia. L’opera poi non andò mai in porto ma il suo lavoro fu raccontato nel documentario uscito nel 2013 con il titolo di Jodorowsky’s Dune. Alla fine, però, grazie a Denis Villeneuve, la musica della leggendaria band inglese accompagnerà davvero l’avventura raccontata in Dune, rendendola davvero magica.

GUARDA QUI IL TRAILER IN ITALIANO

L’arrangiamento di Zimmer è ovviamente molto diverso dall’originale: è stata cambiata la struttura e il tono è molto più dark, con diversi momenti di silenzio interrotti dall’angosciante suono dei tamburi. E poi c’è il testo: “All that you touch, all that you see, all that you taste, all that you feel” e così via, diventa una sorta di canto rituale solenne che accompagna le scene più avvincenti ed epiche del film. L’uscita della pellicola è prevista per dicembre 2020 e dunque non resta che attendere per scoprire come la musica dei Pink Floyd è riuscita a impreziosire anche quest’opera.