Keith Richards: "I Rolling Stones non si ritireranno mai! Non riesco proprio a immaginare di fare altro nella mia vita"

I Rolling Stones sono una istituzione indiscussa nel mondo del rock. Senza di loro il panorama musicale non sarebbe più lo stesso. Con una carica inaudita, hanno calcato le scene per quasi 60 anni (58 per la precisione), regalando al pubblico ben 79 album, di cui 35 in studio, 18 live e 26 raccolte. Un successo meritato e indiscusso.

Non è insolito, però, parlare di un loro possibile ritiro, dovuto inevitabilmente anche a una questione anagrafica. Durante una recente intervista, l'infaticabile Keith Richards ha spiegato che non ha alcuna intenzione di abbandonare i suoi fan, il calore dei concerti, le urla di ammirazione. A quasi 77 anni, il chitarrista degli Stones non può immaginare che un giorno arrivi il momento di dire addio alle scene. "Voglio dire, questo è quello che facciamo", ha spiegato a Rolling Stone. "Anche noi ci chiediamo: Chi sarà il primo ad andarsene? Devi essere cacciato o lasciare, giusto? Quindi è così. Non riesco davvero a immaginare di fare nient'altro".

Durante la quarantena, con i live bloccati in tutto il mondo, i Rolling Stones hanno intrattenuto i fan da casa, suonando ugualmente. "Ho cantato molto e mi sono allenato molto", ha detto il frontman Mick Jagger riferendosi alla quarantena. "Non sono in una brutta posizione. Non posso dispiacermi per me stesso. Ma sì, mi manca esibirmi".

Proseguendo nell'intervista, Mick ha rivelato che sarebbe disposto ad esibirsi in concerti a distanza per pochissime persone, se questo fosse l'unico modo di continuare a portare avanti la sua arte.