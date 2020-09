Ozzy Osbourne, il video di "Under The Graveyard" rappresenta una prima bozza del biopic in lavorazione

Secondo quanto dichiarato da Jack Osbourne, figlio del Principe delle Tenebre, il videoclip pubblicato per il singolo "Under The Graveyard", tratto dall'ultimo album Ordinary Man, contiene idee e progetti tratti dal film in lavorazione dedicato alla vita di Ozzy Osbourne.

La clip pubblicata all'interno del videoclip è ambientata temporalmente nel periodo immediatamente successivo all'uscita dai Black Sabbath nel 1979, mentre la sua manager e futura moglie Sharon cercava in tutti i modi di rimettere in sesto la sua vita. In una nuova intervista, il figlio Jack ha convenuto che il video offriva una serie di indizi concreti sulla direzione del biopic in lavorazione.

"Non posso dire molto al riguardo perché non voglio mettermi nei guai", ha detto a Consequence of Sound il figlio di Ozzy. “È in fase di sviluppo. Ci stiamo sforzando di renderlo crudo, reale. Stiamo cercando di restringere il periodo temporale coperto dalla storia. Sarà molto difficile, ma sicuramente faremo del nostro meglio per rendergli giustizia".