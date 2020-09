AC/DC: ecco come è nato lo storico logo. Il designer: "è stato fantastico lavorare con Malcolm e Angus"

Durante una recente intervista, avvenuta all'interno del podcast web "AC/DC Beyond The Thunder" il designer Bob Defrin ha raccontato come è nato l'conico e leggendario logo degli AC/DC, diventato negli anni un immediato e riconoscibilissimo marchio di fabbrica, oltre che brand internazionale.

Il suo primo incarico ottenuto per la band dei fratelli Young fu la copertina di "Let There Be Rock", sulla quale debuttò uno dei più grandi, se non il più grande simbolo di tutti i tempi per una band: "Avrei dovuto fare un accordo sui diritti d'autore per quel logo!" ha esclamato scherzosamente il designer Defrin.

Il rapporto di Defrin con i fratelli Young divenne molto forte e leale, comunicava con loro attraverso l'invio di schizzi, bozze, servizi fotografici e persino telefonate. "Se mi fosse venuto in mente un concetto o un'idea particolare da utilizzare sulla copertina di uno dei loro dischi, avrei semplicemente telefonato a Malcolm o Angus descrivendo ciò che avevo in testa. Erano sempre coinvolti nella realizzazione delle copertine, ma non erano mai dietro alle mie spalle per dirmi cosa avrei dovuto fare. In quei momenti non avevi mai la minima impressione che stavi lavorando con due dei più grandi musicisti al mondo. Era semplicemente delizioso collaborare con loro. Mi è piaciuto molto "fare parte" in qualche modo degli AC/DC".

Il designer Defrin ha poi descritto l'importanza di una copertina per un disco: "Una buona copertina non aiuterà un album già buono. Ma una brutta copertina può distruggerlo"