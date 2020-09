Mick Jagger in visita a sorpresa al Duomo di Siena. L'avvistamento in città. Guarda le immagini

Un pomeriggio decisamente culturale quello di ieri vissuto dal Mick Jagger a Siena.

Il leggendario leader dei Rolling Stones si è recato in visita, attorno alle 18:00 del 2 settembre, al Duomo di Siena per ammirarne le meraviglie assieme ad amici, una guida e alla scorta.

Inizialmente non riconosciuto, secondo i media locali è stato identificato dagli addetti della sicurezza della cattedrale toscana dopo la richiesta di togliersi il cappellino prima di entrare in chiesa.

Poco dopo la visita alla cattedrale il leader dei Rolling Stones si è recato in piazza del Campo, per poi ritornare verso la sua dimora toscana, il bellissimo complesso medievale in una villa della famiglia Della Gherardesca a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

