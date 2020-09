Rock e Serie TV, le più belle sigle di sempre risuonate dalle rockband!

Il mondo del rock e quello del cinema hanno sempre avuto una prolifica e lunga relazione. Sono state svariate le collaborazioni che le grandi rockband hanno avuto con le grandi case di produzione cinematografica, basti pensare ai Queen nel 1980 (Flash Gordon) e nel 1986 (Highlander), o Eddie Vedder nel 2007 (Into The Wild) o ai grandi successi del rock utilizzati nel cinema, come i brani dei Rolling Stones nelle opere di Martin Scorsese o ai Led Zeppelin dopo la richiesta di Jack Black per utilizzare "Immigrant Song" in "School Of Rock".

E per quanto riguarda le serie TV?

Anche il mondo delle serie TV ha un forte legame col rock, ma molto spesso è l'immaginario creato dalla stessa serie ad ispirare le rockband! Ecco alcune delle sigle più famose di sempre reinterpretate in chiave rock:

SPIDER-MAN - THE RAMONES

Cosa succede mettendo insieme due delle più grandi icone culturali della città di New York? E soprattutto, cosa accade se una omaggia l'altra? Esattamente questo, una versione perfetta nella sua semplicità creata da Ramones dello storico tema di Spider-Man, tratto dalla serie TV dedicata al personaggio Marvel nato nel 1962.

THE SIMPSONS - GREEN DAY

Un'altro famosissimo tema degno di essere ricordato per la reinterpretazione da parte di una grandissima band punk-rock è sicuramente la sigla dei Simpson realizzata dai Green Day. La loro versione venne scelta da Matt Groening addirittura come sigla iniziale del famoso film dedicato alla famiglia gialla di Springfield arrivato nel cinema di tutto il mondo nel 2007.

DUCKTALES - PANIC! AT THE DISCO

Durante una recente apparizione allo show di Jimmy Fallon il leader dei Panic! At The Disco Brendon Urie, invece che promuovere il suo ultimo singolo, ha voluto reinterpretare alla sua maniera la storica sigla di Ducktales!

FRIENDS - GOO GOO DOLLS

Lo sapevate che la prima canzone presa in considerazione per la sigla di "Friends" fu Shiny Happy People dei REM? La scelta ricadde sui The Rembrandt con "I'll Be There For You"... Ma i Goo Goo Dolls scelsero di reinterpretarla alla loro maniera, con l'inconfondibile stile della band capitanata da John Rzeznik.

GAME OF THRONES - TOM MORELLO, SCOTT IAN, NUNO BETTENCOURT

Chiudiamo questa breve ma divertente rassegna con una delle cover più belle realizzate negli ultimi anni. Si tratta della famosissima sigla di "Game Of Thrones", forse il più grande programma televisivo degli ultimi 10 anni, reinterpretata da tre dei più influenti chitarristi degli ultimi 20 anni, Tom Morello, Scott Ian e Nuno Bettencourt. Questi tre grandi geni della sei corde hanno voluto reinterpretare il famosissimo tema della serie alla loro maniera in occasione di un particolare spot realizzato per Fender nel 2019