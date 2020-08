The Struts, pubblicato il nuovo singolo Another Hit Of Showmanship con Albert Hammond Jr. degli Strokes. Ascoltala qui

Gli Struts tornano in scena con un nuovo singolo dopo più di un anno dall’ultimo lavoro: si intitola Another Hit Of Showmanship ed è un brano realizzato in collaborazione con Albert Hammond Jr, il chitarrista degli Strokes.

Come riportato in un comunicato diffuso dalla band, questa canzone è “scaturita da un riff tendente al britpop” creato dal chitarrista degli Struts, Adam Slack. In seguito, il frontman della band inglese, Luke Spiller, ha pensato di chiedere a Hammond Jr. di suonare la chitarra in questo pezzo: i due ormai si conoscono bene, visto che il gruppo ha aperto i concerti solisti del musicista nel 2018.

Lui ha accettato e così il brano è stato registrato. Con questo pezzo, gli Struts hanno un po’ abbandonato lo stile glam per strizzare l’occhio, in effetti, al Britpop e all’indie degli anni 2000, dei quali rievoca le serate passate nei locali proprio in quel periodo. “Another Hit Of Showmanship mi ricorda quando frequentavo una serata chiamato Ramshackle anni fa, alla O2 Academy di Bristol – ha raccontato Spiller, come riporta NME – in quel locale suonavano band come Libertines, Razorlight, Scissor Sisters e, ovviamente, Strokes”.

“Ho contattato Albert di punto in bianco – ha proseguito il frontman – e gli ho detto ‘Abbiamo questa canzone e sarei felice di vedere cosa tu riusciresti a tirarne fuori'. Non appena l’ha avuta tra le mani, l’ha portata a un livello superiore – ha sottolineato – questo spiega perché lui sia cosi geniale in ciò che fa”. Gli Strokes, dal canto loro, hanno pubblicato il loro ultimo album, The New Abnorbal, nell’aprile scorso, ben sette anni dopo l’ultimo lavoro in studio, Comedown Machine.