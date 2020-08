Il pappagallo di Iggy Pop è diventato la mascotte del Byron Bay Wildlife Hospital in Australia. Guarda il video

Iggy Pop ha da tempo un simpatico animale domestico, un pappagallo cacatua di nome Biggy Pop. La rockstar è talmente affezionata al suo amico pennuto da aver aperto un profilo Instagram a suo nome, dove condivide foto e video che li ritraggono insieme. È proprio sulla sua pagina che l’artista ha dato ai fan una bella notizia: Biggy è infatti diventato la mascotte del Byron Bay Wildlife Hospital in Australia, un luogo dove gli animali selvatici vengono curati e salvati, per poi essere rimessi in libertà.

“Sono un uccello davvero selvatico – si legge nel messaggio, scritto come se fosse davvero Biggy a parlare – e ho molti cugini cacatua in Australia. Mi sono davvero disperato quando ho saputo che 180 milioni di uccelli sono morti nei catastrofici incendi che hanno ucciso più di 3 miliardi di animali in questo Paese. Essere la mascotte e il promotore del Byron Bay Wildlife Hospital vuol dire che posso restare in contatto e sostenere i miei amici e i miei parenti nella magica terra di Oz. Il mio papà Iggy ha visitato l’Australia molte volte, comprese quelle durante le quali si è esibito per due volte al Byron Bay Bluesfest. Mi ha detto che è davvero un bel posto dove le persone amano la natura e la musica, così come la danza, l’arte e la creatività. Sembra proprio il posto perfetto per me”.

“Io mi sono preso una piccola pausa (tornerò molto presto), ma nel frattempo date un’occhiata ai miei amici del Byron Bay Wildlife Hospital. Queste persone – prosegue il messaggio – stanno facendo un lavoro incredibile per i miei cugini selvatici che hanno bisogno di cure, di riabilitazione e, più in generale, di essere preservati in Australia (uno dei luoghi più belli del pianeta Terra)”.

“Grazie ai nostri amici della West Coast negli Stati Uniti – si legge ancora nel post – tutti noi sappiamo bene quanto gli incendi possano essere devastanti per le persone, ovviamente… ma anche per gli animali. Lo scorso anno è stato particolarmente catastrofico per l’Australia. Adesso il Byron Bay Wildlife Hospital ha preso in carico la missione di aiutare a preservare gli animali che sono rimasti, poiché sono davvero un tesoro mondiale. Se avete un momento – si conclude il messaggio - per favore date un’occhiata a ciò che stanno facendo e se potete, fate una donazione”.

Come riporta NME, è stato Iggy Pop, invece, ad aver raccontato la storia di Biggy: “Circa 12 anni fa un venditore ambulante in una zona remota della Florida aveva rinchiuso questo pappagallo, che all'epoca era molto giovane, in una piccola gabbia insieme ad alcuni polli, al lato della strada – ha detto – sembrava destinato a un triste futuro. Per questo abbiamo deciso di prenderci cura di lui, responsabilmente. E così abbiamo fatto. Lui riceve e dona molto amore”.

Nel video su Instagram il fondatore del Byron Bay Wildlife Hospital, il dottor Stephen Van Mil, ha detto: “Quando abbiamo saputo che Iggy si preoccupa della natura tanto quanto noi, abbiamo pensato che avesse perfettamente senso eleggere Biggy Pop come nostra mascotte ufficiale. Siamo davvero felici e onorati che lui sia il pappagallo che ci aiuterà a diffondere il nostro messaggio per proteggere gli animali”. Iggy e Biggy, dunque, adesso hanno una missione importante da compiere: sensibilizzare le persone sull'importanza della salvaguardia della natura e degli animali.