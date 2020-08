Rolling Stones, Mick Jagger parla del suo ritorno al cinema nel film The Burnt Orange Heresy girato sul Lago di Como. Guarda il trailer

Il 7 settembre del 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato il film The Burnt Orange Heresy, un thriller basato sul romanzo del 1971 di Charles Willeford, Il quadro eretico, e diretto dal regista italiano Giuseppe Capotondi. Claes Bang ed Elizabeth Debicki hanno interpretato i protagonisti, insieme a Mick Jagger, il quale ha vestito i panni di Joseph Cassidy, un enigmatico e potente collezionista d’arte.

Il frontman dei Rolling Stones è così comparso di nuovo sul grande schermo, 18 anni dopo la sua prima esperienza cinematografica, quando recitò nel film The Man from Elysian Fields (conosciuto in Italia come L’ultimo gigolò) nel 2001. Oggi, 25 agosto, The Burnt Orange Heresy sarà disponibile sia sulle piattaforme digitali che in formato DVD e Blu-ray. Per l’occasione, Billboard America ha intervistato il musicista: “Ho pensato subito che il personaggio di Cassidy mi si addicesse – ha detto Jagger – è il classico tipo affascinante ma anche maligno. È disonesto e molto invadente nei confronti delle altre persone”. Il collezionista d’arte, infatti, commissiona ai due protagonisti un losco affare, riuscendo a convincerli con il suo carisma.

Per gli attori che hanno lavorato insieme a Mick Jagger questo film ha rappresentato un’esperienza davvero unica ed emozionante: “Quando ho saputo che anche lui avrebbe recitato in questo film ho detto ‘Per favore, assicuratevi che ci sia qualcosa a cui potrò appoggiarmi quando lo vedrò per la prima volta perché potrei svenire’ – ha raccontato l’attore Claes Bang – non penso esista una leggenda vivente più grande di lui, o sbaglio?”.

Anche per Elizabeth Debicki lavorare a questo film è stato come realizzare un sogno: “Insomma, stiamo parlando di Mick Jagger – ha dichiarato – è una persona così frizzante. Ma quando è davanti alla telecamera e diventa Cassidy, esce fuori il suo lato oscuro”. Oltre che un grande musicista e un grande cantante, insomma, il frontman degli Stones ha dimostrato ancora una volta di avere un grande talento anche come attore.