Chris Cornell: le riprese del film Black Days, dedicato ai suoi ultimi giorni, inizieranno a settembre. Tutte le info

Di recente è stata annunciata la produzione di Black Days, un film che racconterà gli ultimi giorni di vita di Chris Cornell, l’icona del grunge scomparsa prematuramente il 18 maggio del 2017. Come riporta NME, le riprese del film inizieranno a settembre.

A vestire i panni del protagonista sarà Johnny Holiday, attore famoso per film come Walk The Line (dove interpretava Carl Perkins), mentre la produzione è affidata all’AmeriFilms LLC e Road Rage Films di Los Angeles. La storia si baserà su fatti reali che hanno preceduto la morte del frontman dei Soundgarden e degli Audioslave, ritrovato morto impiccato nella sua camera al MGM Grand Detroit Hotel a Detroit.





Come riporta Blabbermouth, i produttori hanno annunciato che le riprese si svolgeranno in totale sicurezza e che lo staff ha già predisposto tutte le precauzioni per evitare contagi da Coronavirus. Ciascun attore girerà le proprie scene con un gruppo ridotto di tecnici e tutti indosseranno mascherine e rispetteranno il distanziamento.