Metallica, pubblicata la versione di For Whom The Bell Tolls estratta dal live album S&M2. Guarda il video

Nel 2019, in occasione del ventesimo anniversario del primo concerto, i Metallica si sono esibiti un’altra volta con la San Francisco Symphony Orchestra per due show memorabili che sono stati registrati per realizzare, oltre che un film-concerto, un altro album live, intitolato S&M2.

Il disco uscirà il 28 agosto ma intanto la band ha pubblicato in anteprima un nuovo estratto da questo lavoro, ossia For Whom The Bell Tolls.

Prima della versione di questo brano, i Metallica hanno pubblicato altri pezzi contenuti nell’album, come Nothing Else Matters, All Within My Hands e Moth Into Flame. S&M2 sarà disponibile in vari formati, ossia in DVD, in Blu-ray, in 4 vinili e in un doppio CD; sono previste anche delle edizioni speciali, una in vinile colorato, una in CD e poi una Deluxe Box in Blu-ray.

Intanto, durante il lockdown i musicisti hanno continuato a lavorare al nuovo disco di inediti a distanza, tenendosi in contatto tramite videochiamata; la band, inoltre, di recente ha condiviso online diversi video risalenti ad alcune esibizioni storiche, come quella allo Yankee Stadium di New York del 2011, concerto facente parte del Big Four Tour con i Megadeth, gli Slayer e gli Anthrax, oppure quella del 2006 in cui è stato eseguito dal vivo l’intero album Master of Puppets.