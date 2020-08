Eric Clapton ha deciso di vendere una delle sue Ferrari più belle a un prezzo da saldo! Guarda la foto

Dopo la musica, la più grande passione di Eric Clapton sono le automobili sportive. Nella sua vita ne ha possedute moltissime e nel 2012 ha persino chiesto alla Ferrari di realizzare un modello personalizzato in un esemplare unico solo per lui. Se oggi si torna a parlare dell’amore per le macchine di lusso di “Slowhand” è perché in questi giorni ha messo in vendita uno degli esemplari più prestigiosi della sua collezione.

Il musicista 75enne ha infatti affidato al rinomato venditore inglese GVE London il compito di trovare un acquirente per la sua Ferrari 599 GTB Fiorano F1. Il modello è disponibile per l’acquisto anche online e il prezzo è davvero incredibile: chi volesse acquistarla farebbe un vero affare perché dovrebbe sborsare “appena” 90mila sterline, ossia poco più di 99mila euro, un prezzo piuttosto conveniente dato che quel modello di Ferrari da listino costa più del doppio di questa cifra.

L’automobile del musicista è del 2008 ma è in perfetto stato e ha circa 37mila chilometri all’attivo: questo esemplare vanta anche numerose innovazioni tecnologiche derivate direttamente dalla Formula 1, come il cambio manuale con le leve montate sul volante e il sistema di controllo della trazione. Il colore del modello in vendita è Nero Daytona Black con gli interni pregiati di colore beige che creano un contrasto elegante; il veicolo, inoltre, è dotato di un sistema audio Bose di eccellente qualità.

Il giornalista inglese esperto di automobili sportive, nonché direttore del famoso canale YouTube dedicato all’argomento Auto Trader, Rory Reid, ha detto in proposito: “Questa Ferrari 599 è splendida e mantenuta davvero bene – riporta loaded.co.uk – il fatto che provenga da Eric Clapton la rende ancora più speciale. Chi ama il rock e il blues e può permettersela, potrebbe fare un vero affare”.

“Eric Clapton è una leggenda conosciuta per la sua collezione di automobili, oltre che, in primis, per la sua carriera musicale – ha proseguito il giornalista – ed è ben noto il suo grande amore per le Ferrari”. Di recente Eric ha venduto anche una Lamborghini Gallardo Superleggera per 125mila sterline (circa 138mila euro). Considerando l’enorme quantità di supercar acquistate nel corso degli anni dal musicista, è molto probabile che stia vendendo questi modelli solo per aggiungere alla sua collezione qualche altro gioiellino.