Alanis Morissette: UFFICIALE nuova data l'8 novembre 2021 a Milano. Tutte le info e biglietti

Alanis Morissette ha annunciato il posticipo del tour europeo al prossimo anno a causa dell’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19. La data italiana del tour celebrativo per i 25 anni dall'uscita dell'album "Jagged Little Pill", originariamente prevista per il 15 ottobre 2020, è riprogrammata all’8 novembre 2021 sempre al Mediolanum Forum di Milano.

Ad aprire il concerto ci sarà sempre Liz Phair.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data.

Alanis Morissette annuncia il nuovo album "Such Pretty Forks In The Road"

La rocker canadese pubblicherà il 31 luglio 2020 il suo attesissimo nuovo album “Such Pretty Forks In The Road”. Il disco, già disponibile per il pre-order, è stato anticipato dal primo singolo “Smiling”, scritto da Alanis Morissette insieme a Michael Farrell e prodotto da Alex Hope e dai brani “Reasons I Drink” e “Diagnosis”.