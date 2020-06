Nirvana, la chitarra di Kurt Cobain dell'MTV Unplugged è stata venduta per 6 milioni di dollari! Guarda il video

La chitarra usata da Kurt Cobain durante lo storico MTV Unplugged dei Nirvana del 1993 è stata venduta all'asta per 6 milioni di dollari, battendo ogni record e diventando la chitarra più costosa in assoluto.

La vendita della storica Martin D-18E del 1959 ha battuto ogni record di valore, sia per quanto riguarda lo strumento sia per quanto riguarda la collezione di cimeli appartenuti ad un membro dei Nirvana. La chitarra acustica è stata acquistata dal fondatore della fondatore di Rode Microphones, l'australiano Peter Freedman, aggiudicandosela all'asta organizzata da Julien's Auction sabato scorso.

Il lotto comprendeva la chitarra, una custodia rigida, alcune corde, tre plettri e un set di tre spille trovati in una sacca di velluto. Durante la stessa asta, una copia di Nevermind firmato dalla band è stato battuto per 56000 dollari, una macchina fotografica e le foto scattate per una rivista sono state vendute per 35000 dollari e diversi pass per il backstage dei Nirvana hanno raggiunto la cifra di 512 dollari ciascuno.

Il fondatore della Rode Microphones, dopo essersi aggiudicato l'ambitissimo strumento, ha dichiarato di aver in mente di esibire lo strumento in tutto il mondo nel tentativo di aiutare l'industria musicale a riprendersi dal blocco totale causato dall'emergenza coronavirus: "Quando ho saputo che questa iconica chitarra sarebbe stata venduta all'asta, ho subito capito che sarebbe stata un'occasione unica per metterla al sicuro e utilizzarla come un mezzo per portare alla luce le lotte e le difficoltà che affrontano di tutti coloro che vivono di arte e di spettacolo. [...] Ora c'è bisogno di agire e io sono un uomo che agisce".