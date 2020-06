Metallica, Lars Ulrich annuncia: “S&M 2 verrà pubblicato ad agosto”. Guarda il video

Nell’aprile del 1999 i Metallica tennero un concerto con la San Francisco Symphony Orchestra: quella leggendaria esibizione è entrata ben presto nella storia della musica e la band decise di trasformarla in un disco dal vivo che ha avuto un enorme successo, intitolato S&M.

L’anno scorso, in occasione del ventesimo anniversario di quella grandiosa serata, i Metallica hanno deciso di festeggiare la ricorrenza con un nuovo concerto con l’orchestra californiana, tenuto nella serata di inaugurazione del Chase Center di San Francisco. Questa seconda meravigliosa performance è diventata poi un film-concerto intitolato S&M 2, una pellicola che è stata proiettata anche in 3000 cinema in tutto il mondo per una sola serata nell’ottobre scorso.

Anche questo incredibile show ovviamente verrà trasformato in un boxset imperdibile per tutti i fan della band metal: il prezioso cofanetto di S&M 2 uscirà ad agosto, come ha annunciato Lars Ulrich durante l’ultima puntata del Jimmy Kimmel Live. Il batterista è intervenuto per fare una sorpresa a una fan della band che lavora come infermiera in un reparto pediatrico dove vengono curati i bambini affetti da Coronavirus; durante la diretta il musicista ha così colto l’occasione per mostrare in video la copertina del boxset e per parlare della sua pubblicazione.

“Che rimanga tra noi – ha detto Ulrich – questo è il nostro nuovo disco live, S&M 2, che uscirà ad agosto. Tu avrai la prima copia autografata da me e dagli altri ragazzi – ha detto alla fan – ti arriverà a breve”.

I biglietti per lo show del ventesimo anniversario della prima esibizione con la Symphony Orchestra sono finiti molto velocemente, al punto che i Metallica sono stati costretti ad aggiungere una seconda data al Chase Center. Allo stesso modo, anche la proiezione nei cinema è stata un enorme successo; la sensazione, dunque, è che anche questo cofanetto andrà a ruba.